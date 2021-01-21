Главная Новости Криминал и происшествия Дрался, матерился, унижал. Мать пятитиклассника оштрафовали
21.01.2021  12:47   

Дрался, матерился, унижал. Мать пятитиклассника оштрафовали

Суд обязал женщину выплатить штраф в размере 850 гривен.

 
В ноябре 2020 года года в полицию обратился директор Нововодолажского лицея и сообщил о травле одноклассников со стороны ученика 5-го класса. С жалобой в лицей о факте буллинг обратились родители двух детей.
 
Инспектор ювенальной превенции установил, что мальчик в течение года систематически унижал и оскорблял одноклассников, матерился в их адрес. Подросток также применял к детям физическую силу в школе и по дороге домой.
 
 
В лицее рассказали, что на уроках ученик постоянно нарушает дисциплину и устраивает драки.
 
Правоохранители составили в отношении 46-летней матери парня протокол по ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Суд рассмотрел дело по факту буллинг в школе и вынес решение о привлечении к административной ответственности матери мальчика и обязал ее выплатить штраф.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  буллинг, травля, школа, полиция
 
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