21.01.2021 12:47

Дрался, матерился, унижал. Мать пятитиклассника оштрафовали

Суд обязал женщину выплатить штраф в размере 850 гривен.

В ноябре 2020 года года в полицию обратился директор Нововодолажского лицея и сообщил о травле одноклассников со стороны ученика 5-го класса. С жалобой в лицей о факте буллинг обратились родители двух детей.

Инспектор ювенальной превенции установил, что мальчик в течение года систематически унижал и оскорблял одноклассников, матерился в их адрес. Подросток также применял к детям физическую силу в школе и по дороге домой.

В лицее рассказали, что на уроках ученик постоянно нарушает дисциплину и устраивает драки.

Правоохранители составили в отношении 46-летней матери парня протокол по ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд рассмотрел дело по факту буллинг в школе и вынес решение о привлечении к административной ответственности матери мальчика и обязал ее выплатить штраф.