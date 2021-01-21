Главная Новости Криминал и происшествия Пожар на ХТЗ: спасатели выносили жильцов из горящей квартиры (ВИДЕО)
21.01.2021  12:11   

Пожар на ХТЗ: спасатели выносили жильцов из горящей квартиры (ВИДЕО)

Из опасной зоны на пожаре спасены трое жильцов четырехэтажки.

21 января в 00:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире жилой четырехэтажки на ул. Мира, 30, что в Индустриальном районе Харькова.

По указанному адресу были направлены 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на автоцистернах и автолестница 25-й части.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в квартире на 3-м этаже. В ней горели домашние вещи и мебель на площади около 20 кв.м. Там спасатели нашли 3-х жителей, которых немедленно вынесли из опасной зоны и передали медикам скорой.

Одну из спасенных, 82-летнюю женщину, с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи. 44-летняя женщина и ее 39-летний сожитель от госпитализации отказались.

В 00:22 огонь удалось локализовать, а в 02:00 - ликвидировать окончательно.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.01 Криминал и происшествия На пепелище частного дома обнаружено тело погибшего 21.01 Криминал и происшествия Пожар на Баварии: спасатели эвакуировали 18 жильцов 20.01 Криминал и происшествия Дым столбом: на Салтовке - пожар (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 