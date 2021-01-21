Пожар на ХТЗ: спасатели выносили жильцов из горящей квартиры (ВИДЕО)

Из опасной зоны на пожаре спасены трое жильцов четырехэтажки.
21 января в 00:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире жилой четырехэтажки на ул. Мира, 30, что в Индустриальном районе Харькова.
По указанному адресу были направлены 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на автоцистернах и автолестница 25-й части.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в квартире на 3-м этаже. В ней горели домашние вещи и мебель на площади около 20 кв.м. Там спасатели нашли 3-х жителей, которых немедленно вынесли из опасной зоны и передали медикам скорой.
Одну из спасенных, 82-летнюю женщину, с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи. 44-летняя женщина и ее 39-летний сожитель от госпитализации отказались.
В 00:22 огонь удалось локализовать, а в 02:00 - ликвидировать окончательно.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Если какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.
Резкая волна потепления: от -27°С (местами по области) ночью температура к концу суток стремится к нулю. Утром туман, видимость 200-500 м, изморозь. Днем небольшой снег.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
влажность:
давление:
ветер: