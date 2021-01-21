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21.01.2021  09:27   

Пожар на Баварии: спасатели эвакуировали 18 жильцов

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

20 января в 19:06 спасателям сообщили о пожаре, который произошел в жилой трехэтажке по ул. Кибальчича, 37.

К месту пожара немедленно были направлены 2 отделения Службы спасения на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных выяснилось, что в подвале горит мусор на площади 5 кв.м.

Из-за сильного задымления с верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 18 жителей.

В 19:24 пожар локализован и в 19:41 окончательно ликвидирован.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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