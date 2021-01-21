Пожар на Баварии: спасатели эвакуировали 18 жильцов

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
20 января в 19:06 спасателям сообщили о пожаре, который произошел в жилой трехэтажке по ул. Кибальчича, 37.
К месту пожара немедленно были направлены 2 отделения Службы спасения на автоцистернах.
На момент прибытия пожарных выяснилось, что в подвале горит мусор на площади 5 кв.м.
Из-за сильного задымления с верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 18 жителей.
В 19:24 пожар локализован и в 19:41 окончательно ликвидирован.
Если какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.
Резкая волна потепления: от -27°С (местами по области) ночью температура к концу суток стремится к нулю. Утром туман, видимость 200-500 м, изморозь. Днем небольшой снег.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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