Главная Новости Криминал и происшествия Нарушитель границы пытался сбежать на снегоходе (ВИДЕО, ФОТО)
21.01.2021  08:16   

Нарушитель границы пытался сбежать на снегоходе (ВИДЕО, ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда задержали 38-летнего жителя Купянского района, который незаконно пересек государственную границу на снегоходе.

Вечером патруль отдела «Тополи» обнаружил свежий след снегохода, который незаконно пересек границу из России. Вскоре поисковые группы обнаружили снегоход, который правоохоранители догнали в районе села Хатнее. На задержанном транспортном средстве было двое мужчин.

Водитель-нарушитель объяснил, что снегоход приобрел на территории РФ. Чтобы ввезти транспортное средство в Украину, он решил нелегально пересечь границу. Вскоре его встретил знакомый - житель села Хатнее, во двор которого и направлялись мужчины. Кстати, пассажир снегохода тоже нарушил законодательство, поскольку находился в пограничье без документов, удостоверяющих личность.



На нарушителей оформили документы административного производства: на водителя - за незаконное пересечение государственной границы, на пассажира - за нарушение пограничного режима. Изъятый ​​снегоход будет передан сотрудникам таможни для принятия дальнейшего правового решения.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  пограничники, нарушитель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.01 Криминал и происшествия ВИДЕО: Наркотики в трусах вынюхал пограничный пес у жителя Донецка 11.01 Криминал и происшествия ВИДЕО: Женская одежда не доехала к российским модницам 11.01 Криминал и происшествия Наркотики в приправе обнаружили у дальнобойщика на Гоптовке, - ФОТО
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 