21.01.2021 08:16

Нарушитель границы пытался сбежать на снегоходе (ВИДЕО, ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда задержали 38-летнего жителя Купянского района, который незаконно пересек государственную границу на снегоходе.

Вечером патруль отдела «Тополи» обнаружил свежий след снегохода, который незаконно пересек границу из России. Вскоре поисковые группы обнаружили снегоход, который правоохоранители догнали в районе села Хатнее. На задержанном транспортном средстве было двое мужчин.



Водитель-нарушитель объяснил, что снегоход приобрел на территории РФ. Чтобы ввезти транспортное средство в Украину, он решил нелегально пересечь границу. Вскоре его встретил знакомый - житель села Хатнее, во двор которого и направлялись мужчины. Кстати, пассажир снегохода тоже нарушил законодательство, поскольку находился в пограничье без документов, удостоверяющих личность.





На нарушителей оформили документы административного производства: на водителя - за незаконное пересечение государственной границы, на пассажира - за нарушение пограничного режима. Изъятый ​​снегоход будет передан сотрудникам таможни для принятия дальнейшего правового решения.