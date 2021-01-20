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20.01.2021  17:41   

В центре Харькова - пожар

О ЧП сообщают очевидцы.

Как сообщает Тееграмм-канал ХХ, на Рымарской, 19 - пожар.

Огнеборцы уже на месте..

Тэги:  пожар. рымарская, харьков
 
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