20.01.2021 17:26

В Харькове СБУ разоблачила подпольное промышленное изготовление боевого оружия для криминалитета

Во время спецоперации Служба безопасности Украины блокировала в Харькове нелегальное промышленное изготовление короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула

Следствием установлено, что организовал незаконный «бизнес» руководитель одного из местных предприятий, которое специализируется на производстве пневматического, травматического, охотничьего и спортивного оружия. На промышленных мощностях объекта он наладил подпольную переработку спецсредств в боевые пистолеты с нарезными стволами. К преступной деятельности фигурант привлекал подчиненных работников.

Готовый товар злоумышленник реализовывал через личные связи, в том числе представителям криминальных кругов.

Сотрудники СБУ задержали организатора нелегального производства оружия по месту жительства в областном центре после сбыта очередной партии «продукции». В доме правоохранители обнаружили пистолеты с признаками переработки, гладкоствольные ружья, патроны к ним и комплектующие.

Во время спецоперации из незаконного оборота изъято пять переработанных в боевых пистолетов калибра 5,6 и 9 мм, два переработанных пистолеты для отстрела патронов с усиленной травматической действием, пять гладкоствольных ружей, а также более тысячи патронов.

Следственные действия продолжаются.