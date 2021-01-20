Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове СБУ разоблачила подпольное промышленное изготовление боевого оружия для криминалитета
20.01.2021  17:26   

В Харькове СБУ разоблачила подпольное промышленное изготовление боевого оружия для криминалитета

Во время спецоперации Служба безопасности Украины блокировала в Харькове нелегальное промышленное изготовление короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула

 
Следствием установлено, что организовал незаконный «бизнес» руководитель одного из местных предприятий, которое специализируется на производстве пневматического, травматического, охотничьего и спортивного оружия. На промышленных мощностях объекта он наладил подпольную переработку спецсредств в боевые пистолеты с нарезными стволами. К преступной деятельности фигурант привлекал подчиненных работников.
 
 
Готовый товар злоумышленник реализовывал через личные связи, в том числе представителям криминальных кругов.
 
 
Сотрудники СБУ задержали организатора нелегального производства оружия по месту жительства в областном центре после сбыта очередной партии «продукции». В доме правоохранители обнаружили пистолеты с признаками переработки, гладкоствольные ружья, патроны к ним и комплектующие.
 
 
Во время спецоперации из незаконного оборота изъято пять переработанных в боевых пистолетов калибра 5,6 и 9 мм, два переработанных пистолеты для отстрела патронов с усиленной травматической действием, пять гладкоствольных ружей, а также более тысячи патронов.
 
Следственные действия продолжаются.
Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, оружие, харьков
 
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