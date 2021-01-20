20.01.2021 17:02

В Валках эвакуировали людей из школ, детсадов, отделения полиции и мэрии

Злоумышленником оказался 41-летний житель села Черемушная Валковского района.

В пресс-служба областной полиции рассказали, что 20 января около 8:10 правоохранители получили сообщение от неизвестного о минировании всех школ, детских садов, городского совета и отделение полиции в городе Валки.

По адресам сразу выехали руководство, следственно-оперативная группа и группы реагирования патрульной полиции, а также взрывотехники со служебной собакой.

Из помещений эвакуировали более 100 человек. Правоохранители осмотрели около 12500 квадратных метров помещений и почти 35 000 квадратных метров прилегающей территории. Никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ не обнаружено.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 41-летний житель села Черемушной, который признался в преступлении. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины

Следователи внесли сведения о происшествии в ЕРДР по ч. 1 ст. 259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.