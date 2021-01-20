Дачный вор за 5 тысяч гривен может сесть за решетку на 6 лет

Владельцы дачных участков заявляли о хищениях еще с конца 2020 года.
Правоохранители выяснили, что кражами занимался безработный 34-летний житель Покотиловки, который уже привлекался к криминальной ответственности за подобные преступления.
Следствие установило, что подозреваемый промышлял кражами металлических изделий, инструментов и других ценных вещей из дачных участков. При чем делал это в отсутствие хозяев.
Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составляет около 5 тысяч гривен.
Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст 185 (кража) ККУ. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Начинается резкая волна потепления: от -27°С (местами по области) ночью температура к концу суток стремится к нулю. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, изморозь.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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