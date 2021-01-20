Главная Новости Криминал и происшествия Дачный вор за 5 тысяч гривен может сесть за решетку на 6 лет
20.01.2021  16:28   

Дачный вор за 5 тысяч гривен может сесть за решетку на 6 лет

Владельцы дачных участков заявляли о хищениях еще с конца 2020 года.

Правоохранители выяснили, что кражами занимался безработный 34-летний житель Покотиловки, который уже привлекался к криминальной ответственности за подобные преступления.

Следствие установило, что подозреваемый промышлял кражами металлических изделий, инструментов и других ценных вещей из дачных участков. При чем делал это в отсутствие хозяев.

Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составляет около 5 тысяч гривен.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст 185 (кража) ККУ. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, кража, хищение
 
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