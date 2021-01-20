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20.01.2021  16:13   

Дым столбом: на Салтовке - пожар (ФОТО)

О ЧП сообщают очевидцы.

Как информируют пользователи Телеграмм-канала ХХ, на Салтовке - пожар.

Что-то очень сильно горит возле ТРК «Украина».

 

Тэги:  пожар, чп, харьков
 
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