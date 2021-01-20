В Харькове хозяева дома самостоятельно задержали вора

Злоумышленник повредил замок входной двери и проник в частный дом. Пока искал ценные вещи, домой вернулись хозяева...
19 января правоохранители получили сигнал, о том что в доме по улице Плиточной происходит драка.
Когда полицейские прибыли на место вызова, хозяева дома рассказали, что в заблокированной комнате находится неизвестный. Выяснилось, что когда владельцы жилища вернулись домой, они обнаружили, что в доме включен свет. Зайдя внутрь они увидели незнакомца, который хозяйничал в комнатах. Когда злоумышленник увидел хозяев, он распылил газовый баллончик в них, а сам попытался скрыться. Однако это ему не удалось. Владельцы дома заблокировали его в комнате, а сами вызвали полицию.
Как выяснили правоохранители, злоумышленником оказался 43-летний безработный житель Харькова. В ходе поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у него похищенные ювелирные изделия.
Мужчина задержан, решается вопрос о сообщении мужу о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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