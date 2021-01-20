20.01.2021 12:41

В Харькове хозяева дома самостоятельно задержали вора

Злоумышленник повредил замок входной двери и проник в частный дом. Пока искал ценные вещи, домой вернулись хозяева...

19 января правоохранители получили сигнал, о том что в доме по улице Плиточной происходит драка.

Когда полицейские прибыли на место вызова, хозяева дома рассказали, что в заблокированной комнате находится неизвестный. Выяснилось, что когда владельцы жилища вернулись домой, они обнаружили, что в доме включен свет. Зайдя внутрь они увидели незнакомца, который хозяйничал в комнатах. Когда злоумышленник увидел хозяев, он распылил газовый баллончик в них, а сам попытался скрыться. Однако это ему не удалось. Владельцы дома заблокировали его в комнате, а сами вызвали полицию.

Как выяснили правоохранители, злоумышленником оказался 43-летний безработный житель Харькова. В ходе поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у него похищенные ювелирные изделия.

Мужчина задержан, решается вопрос о сообщении мужу о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.