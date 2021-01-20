Почти 2 млн гривен убытков из-за несанкционарованной вырубки леса. Лесничему грозит от 2 до 5 лет

Областная прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении мастера леса Коломакского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Следствием установлено, что мастер леса Коломакского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство», недобросовестно относясь к своим служебным обязанностям и ненадлежащим их выполняя, не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено. В результате на территории указанного лесничества неустановленные лица вырубили 115 сырорастущих деревьев.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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