20.01.2021 11:44

Почти 2 млн гривен убытков из-за несанкционарованной вырубки леса. Лесничему грозит от 2 до 5 лет

Областная прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении мастера леса Коломакского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Следствием установлено, что мастер леса Коломакского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство», недобросовестно относясь к своим служебным обязанностям и ненадлежащим их выполняя, не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено. В результате на территории указанного лесничества неустановленные лица вырубили 115 сырорастущих деревьев.

Сумма нанесенного ущерба составляет почти 1,8 млн грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.