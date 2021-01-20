Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели отбуксировали фуры, застрявшие в сугробах под Харьковом (ФОТО)
20.01.2021  09:46   

Спасатели отбуксировали фуры, застрявшие в сугробах под Харьковом (ФОТО)

Инциденты произошли в Васищево и в Шевченковском районе области.

19 января в 12:38 в службу спасения поступило сообщение о том, что на заледенелой дороге вблизи с. Зорянское Шевченковского района на подъеме застрял грузовой автомобиль ДАФ.

К месту происшествия было направлено отделение 54-й пожарно-спасательной части из пгт. Шевченково на пожарном автомобиле повышенной проходимости. Спасатели с помощью буксирного троса вытащили грузовик с подъема на ровную часть дороги, после чего автомобиль продолжил движение самостоятельно.



Подобный случай произошел в тот же день в пгт. Васищево на ул. Промышленной. В снежном сугробе застряла фура MAN. Для помощи водителю грузовика было привлечено подразделение местной пожарной команды на пожарном автомобиле повышенной проходимости.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  застряла, фура, гсчс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.01 Криминал и происшествия ВИДЕО: Скорая застряла в снежном заносе под Харьковом 04.11 Криминал и происшествия ФОТО: На размытых после дождя дорогах под Харьковом застряли скорые (ЦЭМПиМК) 18.09 Криминал и происшествия ФОТОфакт: Под Харьковом скорую спасли из песчаного плена (ЦЭМПиМК)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 