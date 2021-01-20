Спасатели отбуксировали фуры, застрявшие в сугробах под Харьковом (ФОТО)

Инциденты произошли в Васищево и в Шевченковском районе области.
19 января в 12:38 в службу спасения поступило сообщение о том, что на заледенелой дороге вблизи с. Зорянское Шевченковского района на подъеме застрял грузовой автомобиль ДАФ.
К месту происшествия было направлено отделение 54-й пожарно-спасательной части из пгт. Шевченково на пожарном автомобиле повышенной проходимости. Спасатели с помощью буксирного троса вытащили грузовик с подъема на ровную часть дороги, после чего автомобиль продолжил движение самостоятельно.
Подобный случай произошел в тот же день в пгт. Васищево на ул. Промышленной. В снежном сугробе застряла фура MAN. Для помощи водителю грузовика было привлечено подразделение местной пожарной команды на пожарном автомобиле повышенной проходимости.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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