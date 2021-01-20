20.01.2021 09:46

Спасатели отбуксировали фуры, застрявшие в сугробах под Харьковом (ФОТО)

Инциденты произошли в Васищево и в Шевченковском районе области.

19 января в 12:38 в службу спасения поступило сообщение о том, что на заледенелой дороге вблизи с. Зорянское Шевченковского района на подъеме застрял грузовой автомобиль ДАФ.

К месту происшествия было направлено отделение 54-й пожарно-спасательной части из пгт. Шевченково на пожарном автомобиле повышенной проходимости. Спасатели с помощью буксирного троса вытащили грузовик с подъема на ровную часть дороги, после чего автомобиль продолжил движение самостоятельно.





Подобный случай произошел в тот же день в пгт. Васищево на ул. Промышленной. В снежном сугробе застряла фура MAN. Для помощи водителю грузовика было привлечено подразделение местной пожарной команды на пожарном автомобиле повышенной проходимости.