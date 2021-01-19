19.01.2021 13:51

В сети появилось новое видео момента смертельного ДТП на Гагарина

Видео появилось на YouTube канале АТН.

На кадрах, запечатленных уличной камерой, видно, как Kia выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора, врезается в автомобиль Mazda и сбивает женщину, стоящую на островке безопасности.

Напомним, что 16 января автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области следовал по улице Южнонопроектной.

В это время в него въехал автомобиль «КИА Optima».

В результате столкновения автомобиль «КИА», которым управлял 29-летний харьковчанин, отбросило на островок безопасности , где в это время находился пешеход.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.