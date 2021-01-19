Спасатели ликвидировали пожар в жилой пятиэтажке (ФОТО)

Причина его возникновения устанавливается.
18 января в 15:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в жилом пятиэтажном доме на Пролетарском шоссе, 22 в г. Змиеве.
К месту происшествия направили дежурное подразделение 58-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент его прибытия в квартире на первом этаже горел пол на площади 5 кв.м. Людей в квартире не было.
В 15:50 пожар был локализован, в 16:30 - полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.
Сегодня дела могут даваться неожиданно легко. Через день-другой от этой легкости не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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