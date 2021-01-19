19.01.2021 13:32

Спасатели ликвидировали пожар в жилой пятиэтажке (ФОТО)

Причина его возникновения устанавливается.

18 января в 15:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в жилом пятиэтажном доме на Пролетарском шоссе, 22 в г. Змиеве.



К месту происшествия направили дежурное подразделение 58-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент его прибытия в квартире на первом этаже горел пол на площади 5 кв.м. Людей в квартире не было.



В 15:50 пожар был локализован, в 16:30 - полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.