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19.01.2021  12:39   

На Харьковщине спасатели ликвидировали последствия грузового ДТП

Пострадавший сейчас находится в Валковский центральной районной больнице.

Во вторник, 19 января в службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП, которое произошло на 431-км автодороги "Харьков-Киев-Довжанский". Столкнулись два грузовика - "MAN" и "ГАЗ-3307".

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в результате аварии пострадал водитель автомобиля "ГАЗ".

Бойцы службы спасения помогли медикам с трансфером пострадавшего в карету скорой, а также освободили проезжую часть от высыпавшегося груза одгого из грузовиков.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, спасатели, харьков
 
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