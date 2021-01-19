На Харьковщине спасатели ликвидировали последствия грузового ДТП

Пострадавший сейчас находится в Валковский центральной районной больнице.
Во вторник, 19 января в службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП, которое произошло на 431-км автодороги "Харьков-Киев-Довжанский". Столкнулись два грузовика - "MAN" и "ГАЗ-3307".
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в результате аварии пострадал водитель автомобиля "ГАЗ".
Бойцы службы спасения помогли медикам с трансфером пострадавшего в карету скорой, а также освободили проезжую часть от высыпавшегося груза одгого из грузовиков.
Сегодня дела могут даваться неожиданно легко. Через день-другой от этой легкости не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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