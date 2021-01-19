19.01.2021 12:11

Рыбоохранный патруль ловит нарушителей и в морозы

В период с 11 по 17 января 2021 государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля зафиксировали 23 нарушения природоохранного законодательства.

Так, составлено пять протоколов за грубые нарушения Правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КУоАП), 16 - за нарушение Правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КоАП), один протокол - по ст. 90 КУоАП (нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины) и один протокол - за незаконный сбыт водных биоресурсов (ч. 1 ст. 88-1 КУоАП).



«Всего у нарушителей изъято более 73 кг водных биоресурсов, 4 ед. запрещенных орудий лова, из них 74 метра сетей. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 974 грн. Наложено штрафов на сумму 2380 грн», - сообщил руководитель рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.



Например, 11 января зафиксировано семь случаев нарушений гражданами Правил рыболовства Два случая вылова были зафиксированы в Купянском районе на берегу реки Песчаная возле с. Колесниковка, три случая - на берегу реки Оскол вблизи пгт Ковшаровка, два случая - на р. Оскол вблизи с. Новоосиново На виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 85 КУоАП.



12 января на Печенежском водохранилище возле с. Метайловка Чугуевского района рыбак превысил количество орудий лова на одного человека. На виновного составлен протокол об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 85 КУоАП.



В тот же день на Коммунальном рынке выявлен факт продажи свежей рыбы в ассортименте; сом, судак, толстолобик, щука, лещ, сазан, плотва, раки, общим весом - 72 кг. При проверке продавец не смогла предоставить документы, подтверждающие законность происхождения водных биоресурсов. На виновное лицо составлен админпротокол по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Водные биоресурсы оставлены на хранение до соответствующего решения суда.