19.01.2021 11:30

Круглосуточное видеонаблюдение за задержанными внедряют в Харькове

Система «Custody Records» предусматривает электронную и видеофиксацию действий в круглосуточном режиме, происходящие с задержанными во время их пребывания в административном помещении органа полиции и дальнейшем помещении в спецучреждения полиции.

Вопросы по реализации основных этапов проекту в отделе полиции № 1 Харьковского районного управления № 1 обсудили в ходе рабочего совещания, которое состоялось в ГУНП в Харьковской области. В мероприятии приняли участие начальник Управления соблюдения прав человека Национальной полиции Украины Руслан Горяченко, начальник ГУНП в Харьковской области Андрей Рубель, руководители управлений областного главка полиции, начальники полицейских подразделений.

Внедрение этого проекта приближает Украину к нормам мировой практики и европейского опыта по соблюдению прав и свобод каждого человека, в том числе тех, кто нарушил закон.

"Задержанные лица находятся под контролем государства, автоматически накладывает на Украину обязанность создать безопасные условия их содержания, а также обеспечить благосостояние этих людей во время их пребывания в условиях изоляции, - отметил Руслан Горяченко. - Государство также обязано учесть все угрозы и опасности, которые могут возникнуть в отношении задержанных лиц, как со стороны персонала, так и других лиц, находящихся под стражей", - отметил начальник Управления соблюдения прав человека Национальной полиции Украины Руслан Горяченко

Глава областного главка полиции Андрей Рубель акцентировал внимание на том, что система «Custody Records» позволяет не только защитить права задержанного, но и защитить полицейского от безосновательных обвинений в совершении незаконных действий. Система включает комплекс мероприятий по осуществлению видеофиксации и внесения сведений о задержанное лицо в информационной подсистемы (ИП) «Custody Records». Отдел полиции №1 Харьковского районного управления №1 является пока единственным подразделением, где внедряется новый проект. Он реализуется под контролем руководства Национальной полиции Украины, прокуратуры, во взаимодействии с местными государственными администрациями и органами местного самоуправления, общественностью.

"Система «Custody Records» автоматизирует работу полицейского и исключает человеческий фактор, как причина незаконного насилия, - подчеркнул Андрей Рубель. - Она действует, как на защиту полицейского, так и на защиту задержанного. Все действия записываются на видеокамеру, и в любое время можно отмониторить все, что говорил и делал задержан или работник полиции", - говорит Андрей Рубель

Андрей Рубель также рассказал о готовности отдела полиции №1 Харьковского районного управления №1 к работе в условиях внедрения нового проекту. В подразделении осуществлен ремонт помещений, утвержден график несения службы лиц, ответственных за пребывание задержанных, которые будут работать в ИП «Custody Records» в суточном режиме, осуществлено подключение ИП «Custody Records», установлена ​​новая система видеонаблюдения (32 видеокамеры) и архивации на 30 суток с соблюдением требований технического задания системы.

Руководитель харьковской полиции также добавил, что внедрение «Custody Records» обеспечит создание единого электронного досье на каждого задержанного, фиксацию всех аспектов, связанных с задержанием, соблюдение основных гарантий, предоставляемых задержанным лицам, повысит стандарты защиты прав полицейских от возможных ложных обвинений в неправомерных действиях.