19.01.2021 09:51

У лозовских спасателей выдалось горячее дежурство (ФОТО)

Спасатели ликвидировали 2 пожара, произошедших с интервалом в час.

18 января в 13:06 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел за пределами поселка Панютино Лозовского района.



На место пожара направили отделение 24-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. На берегу пруда горел металлический вагончик-сторожка на всей своей площади в 30 кв.м. В 13:27 пожар был локализован, а в 13:40 - полностью ликвидирован.



Почти сразу по прибытии спасателей в подразделение дислокации, в 14:08, поступил вызов на еще один пожар, который случился в заброшенном жилом доме на улице Севастопольской в Лозовой. В одном из помещений горел мусор на площади 16 кв.м. На тушение огня подали 2 пожарных ствола. Локализация состоялась в 14:39, ликвидация - в 15:03.



Погибших и травмированных на пожарах не обнаружено.

По предварительным данным причиной возникновения обоих пожаров является попадание источника зажигания на горючий материал извне.