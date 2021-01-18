ДТП: Под Коротичем автобус вылетел в кювет (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 18 января Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 19 января Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.