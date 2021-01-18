ДТП: Под Коротичем автобус вылетел в кювет (ФОТО)

Произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля.
Авария произошла утром 18 января на Киевской трассе в районе Коротича.
О происшествии сообщили очевидцы, разместив видео ДТП в местных пабликах.
По словам очевидцев, пссажиры автобуса пересаживались на проходящий мимо рейсовый транспорт.
Сведений о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
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