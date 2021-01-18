18.01.2021 11:57

Массовое ДТП на Окружной: на месте скорая (ВИДЕО)

Сведений о пострадавших нет.

Авария произошла утром 18 января на Окружной в районе Бобровки.



О происшествии сообщили очевидцы, разместив видео ДТП в местных пабликах.

На кадрах видно, что в аварию попало четыре автомобиля. На месте ДТП патрульные и скорая.



Официальная информация уточняется.



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