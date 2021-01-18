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18.01.2021  11:57   

Массовое ДТП на Окружной: на месте скорая (ВИДЕО)

Сведений о пострадавших нет.

Авария произошла утром 18 января на Окружной в районе Бобровки.

О происшествии сообщили очевидцы, разместив видео ДТП в местных пабликах.

На кадрах видно, что в аварию попало четыре автомобиля. На месте ДТП патрульные и скорая.

Официальная информация уточняется.
 

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Тэги:  дтп, харьков
 
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