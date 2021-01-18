Массовое ДТП на Окружной: на месте скорая (ВИДЕО)

Сведений о пострадавших нет.
Авария произошла утром 18 января на Окружной в районе Бобровки.
О происшествии сообщили очевидцы, разместив видео ДТП в местных пабликах.
На кадрах видно, что в аварию попало четыре автомобиля. На месте ДТП патрульные и скорая.
Официальная информация уточняется.
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Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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