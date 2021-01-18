18.01.2021 11:14

На пожаре погиб 32-летний мужчина

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

18 января в 00:59 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Новодмитровка, Сахновщинского района.



На место происшествия немедленно выехало подразделение ГСЧС. На момент прибытия пожарных горел жилой дом на площади около 80 кв. м. На месте пожара пожарные обнаружили тело владельца дома, мужчины 1978 года рождения.



Пожарные в 01:25 локализовали огонь. В 07:30 пожар был полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.