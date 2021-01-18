18.01.2021 10:24

Подробности ДТП, в котором погибла беременная женщина

Полицейские задержали водителя, который сел пьяным за руль и совершил ДТП.

Авария произошла 17 января около 17:00 в пгт. Коломак Харьковской области.

34-летний харьковчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время управления автомобилем ВАЗ 2107 допустил выезд за пределы проезжей части и въехал в железобетонный столб.

В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летняя беременная женщина, сидевшая на заднем сиденье, получила тяжелые травмы и была доставлена ​​в Валковского районную больницу, где впоследствии скончалась.

Пьяное ДТП под Валками: пассажир погиб, водитель отсыпается в полиции (ФОТО)



В салоне автомобиля находились еще два пассажира - 23-летний мужчина и 28-летняя женщина, жители пгт Коломак. Они не пострадали.

Следователи открыли по факту ДТП уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Согласно санкции статьи мужчине грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.