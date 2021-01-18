Пожарные рассказали, что горело на территории Хартрона (ФОТО)

Пожар произошел в частной типографии.
17 января в 15:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в трехэтажном производственно-складском здании частного предприятия по флексографической печати на улице Проскуры, 1.
К месту происшествия были направлены 4 отделения службы спасения на автоцтстернах и 1 отделение на автолестнице.
На Хартроне произошел пожар (ВИДЕО)
На момент прибытия спасателей было установлено, что огнем было охвачено 50 кв.м. на первом этаже 3-этажного здания.
Спасатели вывели на свежий воздух одного человека. Медицинская помощь ему не понадобилась.
В 16:20 пожар был локализован, а в 17:11 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажность:
давление:
ветер: