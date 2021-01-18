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18.01.2021  09:50   

Пожарные рассказали, что горело на территории Хартрона (ФОТО)

Пожар произошел в частной типографии.

17 января в 15:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в трехэтажном производственно-складском здании частного предприятия по флексографической печати на улице Проскуры, 1.

К месту происшествия были направлены 4 отделения службы спасения на автоцтстернах и 1 отделение на автолестнице.

На Хартроне произошел пожар (ВИДЕО)

На момент прибытия спасателей было установлено, что огнем было охвачено 50 кв.м. на первом этаже 3-этажного здания.

Спасатели вывели на свежий воздух одного человека. Медицинская помощь ему не понадобилась.

В 16:20 пожар был локализован, а в 17:11 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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