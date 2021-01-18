На Молочной столкнулись иномарки (ФОТО)

Авария произошла днем 17 января.
Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander двигался по второстепенной улице Богдана Хмельницкого, не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen Passat, который двигался по главной улице Молочной, и допустил столкновение.
В результате ДТП никто не травмировался.
На водителя автомобиля Mitsubishi Outlander патрульные составили административный протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к механическим повреждениям транспортных средств) КоАП.
Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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