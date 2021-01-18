18.01.2021 09:20

На Молочной столкнулись иномарки (ФОТО)

Авария произошла днем 17 января.

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander двигался по второстепенной улице Богдана Хмельницкого, не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen Passat, который двигался по главной улице Молочной, и допустил столкновение.

В результате ДТП никто не травмировался.

На водителя автомобиля Mitsubishi Outlander патрульные составили административный протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к механическим повреждениям транспортных средств) КоАП.