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18.01.2021  09:20   

На Молочной столкнулись иномарки (ФОТО)

Авария произошла днем 17 января.

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander двигался по второстепенной улице Богдана Хмельницкого, не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen Passat, который двигался по главной улице Молочной, и допустил столкновение.

В результате ДТП никто не травмировался.

На водителя автомобиля Mitsubishi Outlander патрульные составили административный протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к механическим повреждениям транспортных средств) КоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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