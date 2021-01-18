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18.01.2021  08:08   

В Харьковском переулке сгорел гараж

В Мерефе короткое замыкание электросети привело к пожару.

16 января в 20:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в г. Мерефе, в пер. Харьковском, 15.

На территории частного домовладения горел гараж, который использовался в качестве хозяйственной постройки. Площадь пожара составляла 25 кв.м.

На тушение было подано пожарный ствол от автоцистерны. Благодаря оперативным действиям пожарных соседние здания и сооружения не пострадали.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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