18.01.2021 08:08

В Харьковском переулке сгорел гараж

В Мерефе короткое замыкание электросети привело к пожару.

16 января в 20:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в г. Мерефе, в пер. Харьковском, 15.



На территории частного домовладения горел гараж, который использовался в качестве хозяйственной постройки. Площадь пожара составляла 25 кв.м.



На тушение было подано пожарный ствол от автоцистерны. Благодаря оперативным действиям пожарных соседние здания и сооружения не пострадали.



По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросети.