В Харьковском переулке сгорел гараж

В Мерефе короткое замыкание электросети привело к пожару.
16 января в 20:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в г. Мерефе, в пер. Харьковском, 15.
На территории частного домовладения горел гараж, который использовался в качестве хозяйственной постройки. Площадь пожара составляла 25 кв.м.
На тушение было подано пожарный ствол от автоцистерны. Благодаря оперативным действиям пожарных соседние здания и сооружения не пострадали.
По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажность:
давление:
ветер: