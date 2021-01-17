Главная Новости Криминал и происшествия Участникам смертельного ДТП на проспекте Гагарина грозит до 8 лет лишения свободы
17.01.2021  16:33   

Участникам смертельного ДТП на проспекте Гагарина грозит до 8 лет лишения свободы

Мужчины прошли освидетельствование. Алкоголя в их крови не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Харьковской области.

 
Как сообщалось ранее, 16 января около 11:00 автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области следовал по улице Южнопроектной со стороны улицы Южной в направлении проспекта Гагарина. В это время в него въехал автомобиль KIA Optima, который двигался на запрещающий сигнал светофора по проспекту Гагарина со стороны проспекта Льва Ландау.
 
 
В результате столкновения автомобиль KIA, которым управлял 29-летний харьковчанин, отбросило на островок безопасности, где в это время находился пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте.
 
 
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
45 и 29-летний водители задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они извещены о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно санкции статьи задержанным грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, гагарина, южнопроектная, харьков
 
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