Под Харьковом спасатели вытащили из сугроба легковушку

Машина застряла и не могла сдвинуться с места, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Логика отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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