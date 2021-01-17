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17.01.2021  14:15   

Под Харьковом спасатели вытащили из сугроба легковушку

Машина застряла и не могла сдвинуться с места, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

 
17 января в 2:41 в дежурную часть ГУ ДСНС Украины в Харьковской области поступило сообщение от Национальной полиции в Харьковской области о том, что в пгт. Люботин на ул. Майской легковой автомобиль "ВАЗ 2109" снесло со скользкой участка пути в кювет. Машина застряла и не могла сдвинуться с места.
 
Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью буксировочного троса своим спасательным автомобилем повышенной проходимости вытащили легковушку на ровный участок дороги. Далее водитель ВАЗа продолжил движение самостоятельно.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  спасатели, заносы, сугроб
 
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