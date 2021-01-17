17.01.2021 13:48

На Гоптовке служебный пес вынюхал "травку" в жилетке дальнобойщика (ФОТО)

Служебный пес обнаружила у водителя грузовика, который двигался в направлении РФ, бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.

При подаче документов для таможенного оформления в зоне таможенного контроля МАПП "Гоптовка" ТП "Щербаковка" на молодого человека, гражданина Украины, 1987 года рождения, сработали служебные собаки пограничной службы.

Во время осмотра во внутреннем кармане жилетки парня и был обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.

Указанные действия имеют признаки нарушения предусмотренного ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Вещество изъято и отправлено на экспертизу.