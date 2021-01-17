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17.01.2021  13:48   

На Гоптовке служебный пес вынюхал "травку" в жилетке дальнобойщика (ФОТО)

Служебный пес обнаружила у водителя грузовика, который двигался в направлении РФ, бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.

 
При подаче документов для таможенного оформления в зоне таможенного контроля МАПП "Гоптовка" ТП "Щербаковка" на молодого человека, гражданина Украины, 1987 года рождения, сработали служебные собаки пограничной службы.
 
Во время осмотра во внутреннем кармане жилетки парня и был обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.
 
 
Указанные действия имеют признаки нарушения предусмотренного ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
 
Вещество изъято и отправлено на экспертизу.
Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  наркотики, гоптовка, харьков, пес
 
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