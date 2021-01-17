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17.01.2021  10:40   

На Холодной горе из-за пожара в бане эвакуировали 4 человека

Пожар произошел в подвальном помещении частного трехэтажного жилого дома.

 
В субботу, 16 января в 18:51 службе спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частной бане по адресу: г. Харьков, ул. Вербная, 32а, сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС.
 
По прибытию спасателей выяснилось, что площадь пожара составила 30 кв. м. На первом этаже, куда выходил весь дым из бани, находилась семья хозяина дома в составе 4 человек, среди которых двухлетний ребенок. Их немедленно эвакуировали на свежий воздух.
 
К счастью никто не пострадал.
 
 
В 19:56 огонь был локализован, в 21:45 окончательно ликвидирован.
 
По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической установки.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, баня, харьков
 
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