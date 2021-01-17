17.01.2021 10:40

На Холодной горе из-за пожара в бане эвакуировали 4 человека

Пожар произошел в подвальном помещении частного трехэтажного жилого дома.

В субботу, 16 января в 18:51 службе спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частной бане по адресу: г. Харьков, ул. Вербная, 32а, сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС.

По прибытию спасателей выяснилось, что площадь пожара составила 30 кв. м. На первом этаже, куда выходил весь дым из бани, находилась семья хозяина дома в составе 4 человек, среди которых двухлетний ребенок. Их немедленно эвакуировали на свежий воздух.

К счастью никто не пострадал.

В 19:56 огонь был локализован, в 21:45 окончательно ликвидирован.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической установки.