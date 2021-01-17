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17.01.2021  09:49   

В Чугуеве загорелся гараж с автомобилем (ФОТО)

Под Харьковом пожарные ликвидировали пожар в частном домовладении.

 
В субботу, 16 января в 13:15 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в г. Чугуеве, об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
 
На момент  прибытия пожарных огнем был охвачен гараж на площади 50 кв.м. Стоящий в гараже, был эвакуирован хозяином еще до появления спасателей. Рядом, на расстоянии полметра, располагался жилой дом, которому угрожал огонь.
 
 
В 14:25 им удалось локализовать распространение огня. В 15:40 пожар потушили.
 
Пострадавших нет. По предварительным данным причина возникновения возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, чугуев, автомобиль, гсчс
 
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