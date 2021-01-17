17.01.2021 09:49

В Чугуеве загорелся гараж с автомобилем (ФОТО)

Под Харьковом пожарные ликвидировали пожар в частном домовладении.

В субботу, 16 января в 13:15 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в г. Чугуеве, об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огнем был охвачен гараж на площади 50 кв.м. Стоящий в гараже, был эвакуирован хозяином еще до появления спасателей. Рядом, на расстоянии полметра, располагался жилой дом, которому угрожал огонь.

В 14:25 им удалось локализовать распространение огня. В 15:40 пожар потушили.

Пострадавших нет. По предварительным данным причина возникновения возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.