16.01.2021 15:06

Убил из ревности свою подругу. Мужчине вынесли приговор

Орджоникидзевский райсуд. Харькова признал виновным 35-летнего мужчину в умышленном убийстве своей подруги и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Как сообщил в прокуратуре, установлено, что 22 ноября 2018 мужчина на автомобиле вместе со своей подругой приехали на территорию одного из гаражных кооперативов г. Харьков.

Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого девушка вышла из автомобиля и пыталась уйти от него. Мужчина, управляя технически исправным автомобилем, умышленно совершил наезд на потерпевшую, прижав ее к металлическим воротам аварийного выезда из кооператива.

Вследствие полученной сочетанной травмы груди, живота, таза и нижних конечностей, усложнилась развитием травматического шока, девушка умерла.

Установлено, что отношения между обвиняемым и девушкой были сложными и сопровождались постоянными ревностью с его стороны.

В суде мужчина своей вины не признавал. Факта наезда он не отрицал, однако настаивал, что произошел несчастный случай. Однако доказательств, приведенных стороной обвинения, оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.