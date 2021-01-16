Главная Новости Криминал и происшествия Убил из ревности свою подругу. Мужчине вынесли приговор
16.01.2021  15:06   

Убил из ревности свою подругу. Мужчине вынесли приговор

Орджоникидзевский райсуд. Харькова признал виновным 35-летнего мужчину в умышленном убийстве своей подруги и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

 
Как сообщил в прокуратуре, установлено, что 22 ноября 2018 мужчина на автомобиле вместе со своей подругой приехали на территорию одного из гаражных кооперативов г. Харьков.
 
Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого девушка вышла из автомобиля и пыталась уйти от него. Мужчина, управляя технически исправным автомобилем, умышленно совершил наезд на потерпевшую, прижав ее к металлическим воротам аварийного выезда из кооператива.
 
Вследствие полученной сочетанной травмы груди, живота, таза и нижних конечностей, усложнилась развитием травматического шока, девушка умерла.
 
Установлено, что отношения между обвиняемым и девушкой были сложными и сопровождались постоянными ревностью с его стороны.
 
В суде мужчина своей вины не признавал. Факта наезда он не отрицал, однако настаивал, что произошел несчастный случай. Однако доказательств, приведенных стороной обвинения, оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  прокуратура, убийство, ревност
 
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