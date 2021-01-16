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16.01.2021  11:00   

На Харьковщине легковушка влетела в элетроопору

На Лозовщине водитель «Infiniti» превысил скорость движения, не справился с управлением и врезался в электроопору.

15 января в 12:34 правоохранителям поступила информация о ДТП. В результате происшествия пострадавших нет, автомобиль «Infiniti» потерпел механических повреждений.
 
 
На 33-летнего водителя составлен административный протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, столб, харьков, элеткоропора
 
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