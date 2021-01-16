Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели вытащили из сугроба застрявшую фуру на ХТЗ (ВИДЕО)
16.01.2021  10:00   

Спасатели вытащили из сугроба застрявшую фуру на ХТЗ (ВИДЕО)

15 января спасатели помогли водителю фуры Renault, который не смог развернуться на проезжей части и застрял в сугробе. Происшествие произошло на ул. Довженко города Харькова. Спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части пожарным автомобилем вытащили из сугроба грузовой автомобиль, после чего он продолжил свое движение.

Спасатели подчеркивает важность учитывать предупреждения Укргидрметцентра и, в частности, планировать поездки, учитывая ситуацию на дорогах Украины.Также просят учитывать существенное снижение температурных показателей: так, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 ° мороза, в северных областях местами до 21 ° мороза, днем до 10-16 ° мороза. 17-18 января холодная погода сохранится.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  спасатели, сугром, грузовик, харьков
 
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