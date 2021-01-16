Спасатели вытащили из сугроба застрявшую фуру на ХТЗ (ВИДЕО)

15 января спасатели помогли водителю фуры Renault, который не смог развернуться на проезжей части и застрял в сугробе. Происшествие произошло на ул. Довженко города Харькова. Спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части пожарным автомобилем вытащили из сугроба грузовой автомобиль, после чего он продолжил свое движение.
Спасатели подчеркивает важность учитывать предупреждения Укргидрметцентра и, в частности, планировать поездки, учитывая ситуацию на дорогах Украины.Также просят учитывать существенное снижение температурных показателей: так, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 ° мороза, в северных областях местами до 21 ° мороза, днем до 10-16 ° мороза. 17-18 января холодная погода сохранится.
Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков. На дорогах гололедица.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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