16.01.2021 10:00

Спасатели вытащили из сугроба застрявшую фуру на ХТЗ (ВИДЕО)

15 января спасатели помогли водителю фуры Renault, который не смог развернуться на проезжей части и застрял в сугробе. Происшествие произошло на ул. Довженко города Харькова. Спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части пожарным автомобилем вытащили из сугроба грузовой автомобиль, после чего он продолжил свое движение.

Спасатели подчеркивает важность учитывать предупреждения Укргидрметцентра и, в частности, планировать поездки, учитывая ситуацию на дорогах Украины.Также просят учитывать существенное снижение температурных показателей: так, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 ° мороза, в северных областях местами до 21 ° мороза, днем до 10-16 ° мороза. 17-18 января холодная погода сохранится.