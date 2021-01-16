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16.01.2021  09:33   

На Белгородском шоссе авто с кульбитом вылетело с трассы

На Белгородском шоссе в районе гостевого дома "Наша Дача" произошло ДТП.Водитель автомобился Citroen Berlingo не справился с управление на скользкой дороге и вылетел с трассы. 

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что 15 января около 23:00 патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных, что произошло на улице М. Гурьевича, 27а / 1.
 
По предварительной информации водитель автомобиля Citroen нарушил п.12.1 в результате чего произошло ДТП.
 
В результате ДТП никто не пострадал.
 
На водителя автомобиля Citroen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Тэги:  дтп, харьков
 
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