16.01.2021 09:33

На Белгородском шоссе авто с кульбитом вылетело с трассы

На Белгородском шоссе в районе гостевого дома "Наша Дача" произошло ДТП.Водитель автомобился Citroen Berlingo не справился с управление на скользкой дороге и вылетел с трассы.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что 15 января около 23:00 патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных, что произошло на улице М. Гурьевича, 27а / 1.

По предварительной информации водитель автомобиля Citroen нарушил п.12.1 в результате чего произошло ДТП.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Citroen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.