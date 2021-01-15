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15.01.2021  17:50   

ДТП: разбиты машины на Рогани и ХТЗ

Об авариях сообщают очевидцы.

Как нфрормирует Телеграмм-кнал Типичное ХТЗ, в Харькове - еще две аварии.

На Роганской стлкнулись легковушки, а возле станции метро Трактоный завод - тройное ДТП..

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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