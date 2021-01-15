ДТП: разбиты машины на Рогани и ХТЗ

Об авариях сообщают очевидцы.
Как нфрормирует Телеграмм-кнал Типичное ХТЗ, в Харькове - еще две аварии.
На Роганской стлкнулись легковушки, а возле станции метро Трактоный завод - тройное ДТП..
Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура снизится ночью до 14-16° мороза, днем до 11-13° мороза.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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