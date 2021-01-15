15.01.2021 15:19

Нелюдь выстрелил в котенка: харьковчанином занялись копы (ВИДЕО)

Полиция Харькова расследует случай жестокого обращения с котенком.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 января 2021 года в 19:15 в отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции № 3 обратилась 36-летняя женщина.

Она сообщила, что 12 января около 11:00 житель микрорайона выстрелил из пневматического оружия в ее котенка.

В результате животное травмировалось.

Следователи тщательно изучать факты, изложенные в заявлении потерпевшей, а также проверят информацию об аналогичных случаях со стороны правонарушителя, изложенные в социальных сетях.

Накануне сообщение о данном событии появился в социальных сетях.

Автор также указал, что данный гражданин постоянно совершает расправы над животными.

По указанному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.