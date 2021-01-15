15.01.2021 14:48

Незаконный тендер на 17 миллионов: прокуратура опротестовала решение

Прокуратура требует признать недействительным договор о закупке работ по реконструкции сельского клуба на сумму более 17 млн грн

Харьковской местной прокуратурой № 6 в суд направлено исковое заявление в интересах государства в лице Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы, Безлюдовского поселкового совета Харьковского района к одному из обществ с ограниченной ответственностью о признании недействительным решения тендерного комитета, признании недействительным договора и применении последствий его недействительности.

Как сообщил и. о. руководителя местной прокуратуры Павел Калашников, установлено, что Васищівською поселковым советом Харьковского района Харьковской области на веб-портале публичных закупок «Prozorro» размещено объявление о проведении открытых торгов по закупке работ по реконструкции Васищівського поселкового клуба. Источником финансирования являются средства местного бюджета.

По результатам торгов между указанной поселковым советом и обществом ограниченной ответственностью заключен договор о закупке.

Общая стоимость составляет свыше 17 млн грн.

Местной прокуратурой выявлены нарушения требований действующего законодательства. Обществом не подтверждено наличие достаточной материально-технической базы для надлежащего выполнения работ и наличие работников соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и опыт, то есть не выполнены условия, установленные заказчиком в тендерной документации. При этом Васищівською поселковым советом тендерное предложение не отклонено, что является нарушением требований ст. 31 Закона Украины «О публичные закупки». Это и стало основанием для направления местной прокуратурой соответствующего иска в суд.

Сейчас открыто производство по делу.