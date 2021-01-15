15.01.2021 14:32

В харьковской подземке неадекват хотел броситься под поезд (ВИДЕО)

Об инциденте первыми сообщили пользователи соцсетей.

В Харькове на станции метро Исторический музей мужчина в неадекватном состоянии попытался прыгнуть на рельсы перед прибывающим поездом.

На Алексеевской ветке метро стояли поезда: пассажирка упала на рельсы.

На пути ему стала работница метрополитена и не дала ему совершить задуманное.

"Неадекватный пассажир устроил ЧП на Историческом музее. Хотел прыгнуть на рельсы, но его остановили силой мысли и душераздирающим криком", - сообщили в одном из харьковских телеграм-каналов.

Пытался покончить с собой: полиция установила причину утреннего инцидента в метро.

Как сообщил нашим журналистам пресс-секретарь Харьковского метрополитена Алексей Битнер, 15 января, около 14 часов пассажир высадился из состава, прибывшего на станцию метро "Исторический музей". Сотрудники метрополитена заметили, что мужчина находится в неадекватном состоянии и вызвали сотрудников полиции. Пока те шли на вызов, мужчина ходил, шатался и чуть не упал на путь. Ему помешала работница станции, встала перед ним. Мужчина был задержан прибывшими сотрудниками полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств его поведения.