В харьковской подземке неадекват хотел броситься под поезд (ВИДЕО)

Об инциденте первыми сообщили пользователи соцсетей.
В Харькове на станции метро Исторический музей мужчина в неадекватном состоянии попытался прыгнуть на рельсы перед прибывающим поездом.
На Алексеевской ветке метро стояли поезда: пассажирка упала на рельсы.
На пути ему стала работница метрополитена и не дала ему совершить задуманное.
"Неадекватный пассажир устроил ЧП на Историческом музее. Хотел прыгнуть на рельсы, но его остановили силой мысли и душераздирающим криком", - сообщили в одном из харьковских телеграм-каналов.
Пытался покончить с собой: полиция установила причину утреннего инцидента в метро.
Как сообщил нашим журналистам пресс-секретарь Харьковского метрополитена Алексей Битнер, 15 января, около 14 часов пассажир высадился из состава, прибывшего на станцию метро "Исторический музей". Сотрудники метрополитена заметили, что мужчина находится в неадекватном состоянии и вызвали сотрудников полиции. Пока те шли на вызов, мужчина ходил, шатался и чуть не упал на путь. Ему помешала работница станции, встала перед ним. Мужчина был задержан прибывшими сотрудниками полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств его поведения.
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Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура снизится ночью до 14-16° мороза, днем до 11-13° мороза.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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