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15.01.2021  13:36   

От короткого замыкания сгорела котельная (ФОТО)

Пожар в селе Русские Тишки произошел около половины пятого вечера 14 января.

На ликвидацию пожара были направлены по одному оперативном отделению спасателей 33-го Государственного пожарно-спасательного посту из поселка Липцы и 22-й Государственной пожарно-спасательной части из Харькова.

На время их прибытия к месту происшествия горели бытовые вещи и бывший в употреблении картон в котельной частного домовладения на площади 4 кв.м.

Спасатели приняли исчерпывающие меры по пожаротушению и спасения жилья. В считанные минуты они локализовали огонь и за четверть часа полностью ликвидировали его.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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