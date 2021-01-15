15.01.2021 13:36

От короткого замыкания сгорела котельная (ФОТО)

Пожар в селе Русские Тишки произошел около половины пятого вечера 14 января.

На ликвидацию пожара были направлены по одному оперативном отделению спасателей 33-го Государственного пожарно-спасательного посту из поселка Липцы и 22-й Государственной пожарно-спасательной части из Харькова.

На время их прибытия к месту происшествия горели бытовые вещи и бывший в употреблении картон в котельной частного домовладения на площади 4 кв.м.



Спасатели приняли исчерпывающие меры по пожаротушению и спасения жилья. В считанные минуты они локализовали огонь и за четверть часа полностью ликвидировали его.



По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети. Пострадавших нет.