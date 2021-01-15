От короткого замыкания сгорела котельная (ФОТО)

Пожар в селе Русские Тишки произошел около половины пятого вечера 14 января.
На ликвидацию пожара были направлены по одному оперативном отделению спасателей 33-го Государственного пожарно-спасательного посту из поселка Липцы и 22-й Государственной пожарно-спасательной части из Харькова.
На время их прибытия к месту происшествия горели бытовые вещи и бывший в употреблении картон в котельной частного домовладения на площади 4 кв.м.
Спасатели приняли исчерпывающие меры по пожаротушению и спасения жилья. В считанные минуты они локализовали огонь и за четверть часа полностью ликвидировали его.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети. Пострадавших нет.
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Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура снизится ночью до 14-16° мороза, днем до 11-13° мороза.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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