Главная Новости Криминал и происшествия Свидетелей ДТП на Салтовке просят обратиться к следователю
15.01.2021  12:58   

Свидетелей ДТП на Салтовке просят обратиться к следователю

30 декабря 2020 года примерно в 17:30 на проезжей части улицы Дружбы Народов, 263 водитель автомобиля «Opel Astra» допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.

В настоящее время следователями проводится расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.01 Криминал и происшествия Женщину сбили на пешеходном переходе. Полиция ищет очевидцев ДТП 15.01 Криминал и происшествия ВИДЕО: На ХТЗ автомобиль после столкновения врезался в столб 14.01 Криминал и происшествия Смертельный вылет на встречку: полиция рассказала подробности жуткого ДТП
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 