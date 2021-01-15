15.01.2021 12:58

Свидетелей ДТП на Салтовке просят обратиться к следователю

30 декабря 2020 года примерно в 17:30 на проезжей части улицы Дружбы Народов, 263 водитель автомобиля «Opel Astra» допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.

В настоящее время следователями проводится расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.