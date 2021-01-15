Женщину сбили на пешеходном переходе. Полиция ищет очевидцев ДТП

30 декабря 2020 года в 10:10 на проспекте Московском, 275 неизвестный автомобиль совершил наезд на пешеходном переходе на женщину.
В результате дорожно транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Украины в Харьковской области.
Полицейский сбил пешехода, бросил машину и сбежал
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286. В данное время следователи проводят расследование, устанавливаются свидетели происшествия.
Правоохранители просят откликнуться очевидцев и свидетелей данного ДТП. Сделать это можно телефону: 063-06-66-876 либо явиться в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Дениса Олеговича.
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