Главная Новости Криминал и происшествия Женщину сбили на пешеходном переходе. Полиция ищет очевидцев ДТП
15.01.2021  11:40   

Женщину сбили на пешеходном переходе. Полиция ищет очевидцев ДТП

30 декабря 2020 года в 10:10 на проспекте Московском, 275 неизвестный автомобиль совершил наезд на пешеходном переходе на женщину.

В результате дорожно транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Украины в Харьковской области.

Полицейский сбил пешехода, бросил машину и сбежал

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286. В данное время следователи проводят расследование, устанавливаются свидетели происшествия.

Правоохранители просят откликнуться очевидцев и свидетелей данного ДТП. Сделать это можно телефону: 063-06-66-876 либо явиться в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Дениса Олеговича.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, авария, харьков, очевидцы, свидетели
 
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