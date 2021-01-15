15.01.2021 11:58

Кража в Малиновке – вора задержали по горячим следам (ФОТО)

Полицейским офицером общины задержан вор, который проник в дом и совершил кражу имущества.

14 января в Чугуевское райуправление полиции поступило обращение от местного жителя, который сообщил, что неизвестный проник в его домовладение и совершило кражу имущества.

На место происшествия выехал полицейский офицер Малиновской общины, оперативно установил личность преступника и задержал его вместе с похищенным имуществом.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.