15.01.2021 08:34

ВИДЕО: На ХТЗ автомобиль после столкновения врезался в столб

Авария произошла вечером 14 января на улице Мира, 7.

О происшествии сообщили очевидцы.



«На ХТЗ братишка уворачиваясь удара ушёл в дерево. Серьезно никто не пострадал», – написал телеграм-канал ХС.

В пресс-службе Патрульной полиции уточнили, что авария произошла около пяти часов вечера на ул. Мира, 7.

Участниками ДТП стали автомобиль Opel и автомобиль Hyundai.

По предварительной информации в результате ДТП медики госпитализировали в больницу двух пассажиров автомобиля Opel.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

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