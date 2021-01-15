ВИДЕО: На ХТЗ автомобиль после столкновения врезался в столб

Авария произошла вечером 14 января на улице Мира, 7.
О происшествии сообщили очевидцы.
«На ХТЗ братишка уворачиваясь удара ушёл в дерево. Серьезно никто не пострадал», – написал телеграм-канал ХС.
В пресс-службе Патрульной полиции уточнили, что авария произошла около пяти часов вечера на ул. Мира, 7.
Участниками ДТП стали автомобиль Opel и автомобиль Hyundai.
По предварительной информации в результате ДТП медики госпитализировали в больницу двух пассажиров автомобиля Opel.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
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