Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: На ХТЗ автомобиль после столкновения врезался в столб
15.01.2021  08:34   

ВИДЕО: На ХТЗ автомобиль после столкновения врезался в столб

Авария произошла вечером 14 января на улице Мира, 7.

О происшествии сообщили очевидцы.

«На ХТЗ братишка уворачиваясь удара ушёл в дерево. Серьезно никто не пострадал», – написал телеграм-канал ХС.

В пресс-службе Патрульной полиции уточнили, что авария произошла около пяти часов вечера на ул. Мира, 7.

Участниками ДТП стали автомобиль Opel и автомобиль Hyundai.

По предварительной информации в результате ДТП медики госпитализировали в больницу двух пассажиров автомобиля Opel.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

 

\

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.01 Криминал и происшествия Свидетелей ДТП на Салтовке просят обратиться к следователю 15.01 Криминал и происшествия Женщину сбили на пешеходном переходе. Полиция ищет очевидцев ДТП 14.01 Криминал и происшествия Смертельный вылет на встречку: полиция рассказала подробности жуткого ДТП
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 