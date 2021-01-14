Главная Новости Криминал и происшествия Вспыхнул пожар в высотке: из общежития эвакуировали полсотни человек
14.01.2021  18:49   

Вспыхнул пожар в высотке: из общежития эвакуировали полсотни человек

Возгорание тушили 16 огнеборцев.

Как сообщает ГУ ГСЧС, 14 января 2021 года в 16:47 в г.. Харьков по улице Зубенко, 5а в девятиэтажном здании общежития Харьковского Национального автодорожного университета в комнате на четвертом этаже возник пожар.
 
В 17:12 пожарные локализовали возгорание на площади 5 кв, в 17:39 - ликвидирован.
На свежий воздух во время тушения были выведены 45 человек.
 
Жертв и пострадавших нет.
 
К тушению привлекалось 16 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.
 
Тэги:  пожар, загорелось общежитие, харьков
 
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