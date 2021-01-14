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14.01.2021  18:36   

Бойцы Нацгвардии задержали наркомана с порошком в кармане

13 января во время несения службы по охране общественного порядка в Холодногорском районе Харькова наряд нацгвардейцев задержал мужчину, у которого обнаружили пакетики с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотик.

Военнослужащие Нацгвардии заметили человека, который при виде бойцов заметно занервничал и изменил направление движения. При поверхностном осмотре у гражданина было обнаружено два пакетика с белым кристаллическим веществом массой примерно 4 грамма. Мужчина сообщил, что приобрел все это через соцсети.

Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства и передала их на судмедэкспертизу.

Сведения о правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 309. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.

Источник:   Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины
 Тэги:  нацгвардейцы, наркотики, харьков, задержание
 
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