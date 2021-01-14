Бойцы Нацгвардии задержали наркомана с порошком в кармане

13 января во время несения службы по охране общественного порядка в Холодногорском районе Харькова наряд нацгвардейцев задержал мужчину, у которого обнаружили пакетики с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотик.
Военнослужащие Нацгвардии заметили человека, который при виде бойцов заметно занервничал и изменил направление движения. При поверхностном осмотре у гражданина было обнаружено два пакетика с белым кристаллическим веществом массой примерно 4 грамма. Мужчина сообщил, что приобрел все это через соцсети.
Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства и передала их на судмедэкспертизу.
Сведения о правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 309. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.
Рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать. Зато соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью, утром и днем без существенных осадков. К вечеру возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
влажность:
давление:
ветер: