14.01.2021 18:36

Бойцы Нацгвардии задержали наркомана с порошком в кармане

13 января во время несения службы по охране общественного порядка в Холодногорском районе Харькова наряд нацгвардейцев задержал мужчину, у которого обнаружили пакетики с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотик.

Военнослужащие Нацгвардии заметили человека, который при виде бойцов заметно занервничал и изменил направление движения. При поверхностном осмотре у гражданина было обнаружено два пакетика с белым кристаллическим веществом массой примерно 4 грамма. Мужчина сообщил, что приобрел все это через соцсети.

Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства и передала их на судмедэкспертизу.

Сведения о правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 309. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.