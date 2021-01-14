14.01.2021 19:49

Залетные правонарушители: полицейские встретились с ректорами вузов

Копы обсудили с руководителями вузов вопросы профилактики преступлений иностранными студентами.

Рабочая встреча руководства Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области и ГУ Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области совместно с проректорами крупнейших харьковских вузов состоялась в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете.

Участники обсудили вопросы совместного взаимодействия и механизмы обмена информацией для предотвращения совершения преступлений и правонарушений иностранными студентами.

Также руководство УБПТЛ ГУНП в Харьковской области отметило недопустимости схем незаконной легализации иностранных граждан.

С целью противодействия совершению правонарушений, в том числе нарушение правил дорожного движения, полицейские вместе с представителями миграционной службы и вузов договорились о проведении совместных профилактических бесед с иностранными студентами.

Также участники встречи разработали алгоритм лишения злостных правонарушителей видов на жительство в Украине, с последующим отчислением из вуза.