Главная Новости Криминал и происшествия Залетные правонарушители: полицейские встретились с ректорами вузов
14.01.2021  19:49   

Залетные правонарушители: полицейские встретились с ректорами вузов

Копы обсудили с руководителями вузов вопросы профилактики преступлений иностранными студентами.

Рабочая встреча руководства Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области и ГУ Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области совместно с проректорами крупнейших харьковских вузов состоялась в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете.
 
Участники обсудили вопросы совместного взаимодействия и механизмы обмена информацией для предотвращения совершения преступлений и правонарушений иностранными студентами.
 
Также руководство УБПТЛ ГУНП в Харьковской области отметило недопустимости схем незаконной легализации иностранных граждан.
 
С целью противодействия совершению правонарушений, в том числе нарушение правил дорожного движения, полицейские вместе с представителями миграционной службы и вузов договорились о проведении совместных профилактических бесед с иностранными студентами.
 
Также участники встречи разработали алгоритм лишения злостных правонарушителей видов на жительство в Украине, с последующим отчислением из вуза.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  иностранцы, преступления, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.03 Криминал и происшествия Нападали на парковках: два залетных южанина грабили богатых харьковчанок (ФОТО) 17.04 Криминал и происшествия Иностранцы открыли стрельбу из машины возле части Нацгвардии в Харькове (ФОТО, ОБНОВЛЕНО) 12.04 Криминал и происшествия Руководитель одного из ВУЗов организовал преступную группу
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 