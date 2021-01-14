14.01.2021 12:10

19-летнюю распространительницу дури задержали в Харькове

У 19-летней девушки полицейские обнаружили более 200 граммов вещества, похожего на наркотическое. Стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет около 125 000 гривен.

13 января на улице Плехановской во время сбыта 2 граммов наркотических веществ была задержана 19-летняя девушка. При поверхностном досмотре правоохранители обнаружили у нее бумажный сверток с "травкой" и два полимерных пакета с белым порошкообразным веществом.

Во время обыска по месту проживания злоумышленницы полицейские обнаружили около 200 граммов вещества растительного происхождения и средства фасовки и употребления наркотиков.

Все вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч 2. ст. 307 УК Украины.