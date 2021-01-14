Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Под Харьковом сняли дом, чтобы украсть ванну и батареи
14.01.2021  11:15   

ФОТО: Под Харьковом сняли дом, чтобы украсть ванну и батареи

Своими действиями злоумышленник нанес материальный ущерб хозяину на сумму более 3000 гривен.

С заявлением о краже в Красноградский районный отдел полиции обратился 28-летний житель села Песчанка. Он рассказал, что полгода назад сдал в аренду дом 34-летнему мужчине. Через некоторое время, не получив оговоренную плату за жилье, он решил проверить домовладения. В доме мужчина обнаружил отсутствие чугунных батарей, ванной и самого арендатора.

Работники полиции установили, что 34-летний житель города Красноград, неоднократно осужденный за аналогичные преступления и преступления в сфере наркооборота, снял жилье для кражи вещей. Чугунные батареи и ванну злоумышленник успел продать.

Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули владельцу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишен свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков, розыск
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.01 Криминал и происшествия Мужчина пытался угнать автомобиль, чтобы вывезти украденное 11.01 Криминал и происшествия Копы-воришки: стражи порядка крали кабель связи 11.01 Криминал и происшествия ФОТО: Чуть не оставили регион без спецсвязи. На Харьковщине СБУ разоблачила ОПГ на краже кабелей.
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 