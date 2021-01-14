14.01.2021 11:15

ФОТО: Под Харьковом сняли дом, чтобы украсть ванну и батареи

Своими действиями злоумышленник нанес материальный ущерб хозяину на сумму более 3000 гривен.

С заявлением о краже в Красноградский районный отдел полиции обратился 28-летний житель села Песчанка. Он рассказал, что полгода назад сдал в аренду дом 34-летнему мужчине. Через некоторое время, не получив оговоренную плату за жилье, он решил проверить домовладения. В доме мужчина обнаружил отсутствие чугунных батарей, ванной и самого арендатора.



Работники полиции установили, что 34-летний житель города Красноград, неоднократно осужденный за аналогичные преступления и преступления в сфере наркооборота, снял жилье для кражи вещей. Чугунные батареи и ванну злоумышленник успел продать.



Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули владельцу.



По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишен свободы.