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14.01.2021  10:33   

ФОТО: Микроавтобус перевернулся на крышу

Авария произошла днем 13 января на Симферопольской трассе.

ДТП произошло возле поворота на Лозовую.

Как сообщили очевидцы, водитель не справился с управлением, и Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.

В происшествии никто не пострадал.



 

Тэги:  дтп, харьков
 
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