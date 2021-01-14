ФОТО: Микроавтобус перевернулся на крышу

Авария произошла днем 13 января на Симферопольской трассе.
ДТП произошло возле поворота на Лозовую.
Как сообщили очевидцы, водитель не справился с управлением, и Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
В происшествии никто не пострадал.
Рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать. Зато соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
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