ФОТО: Микроавтобус перевернулся на крышу

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Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 14 января Рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать. Зато соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 14 января На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.