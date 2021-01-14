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14.01.2021  09:11   

ВИДЕО, ФОТО: Пьяное ДТП на Московском проспекте

Авария произошла вечером 13 января на перекрестке улицы Академика Павлова с Московским проспектом.

О произошедшем сообщили очевидцы.

«Чувак плохо стоявший на ногах, с подозрением на алкоголь, только что развалил на перекрёстке Московского проспекта и ул. Академика Павлова VW Passat B6»,  – написал телеграм-канал STOP нетрезвым водителям.

Водитель в ДТП не пострадал, других участников ДТП нет.

«От теста на алкоголь отказался, хотя полиция ему предлагала пройти много раз, за что получил протокол по ст. 130», – добавил паблик.


 

Тэги:  дтп, харьков
 
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